Hadise ve Mehmet Dinçerler balayından paylaşım yaptı! İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk görüntüler! | Video
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Ünlü şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, yaklaşık bir yıldır birlikte! Önce 15 Mart’ta aile arasında düzenlenen törenle sessiz sedasız nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, ardından da 30 Nisan Cumartesi günü yine basına kapalı bir şekilde nikah kıydı. Nikah sonrası Ramazan Bayramı’nda Kıbrıs’ta sahne alan ünlü şarkıcı, burada iddialara cevap verdi ve hayranlarına evlendiğini resmi olarak duyurdu. Sosyal medyayı sık kullanan Hadise, bugün yeni bir paylaşımda daha bulundu. Ünlü şarkıcı, eşi Mehmet Dinçerler’le balayına çıktığı görüntüleri hayranlarının beğenisine sundu. İşte Hadise ve Mehmet Dinçerler’in balayından ilk kareler!