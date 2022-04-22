Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi? | Video

Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart’ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması olarak gösterildi. ABD’den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, ‘Hadise hamile mi?’ sorularını da beraberinde getirdi. İşte ayrıntılar!