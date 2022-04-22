Hadise’nin çantayla karnını kamufle etmesi dikkat çekti! Ünlü şarkıcı Hadise hamile mi? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
00:20
03:19
03:49
00:49
03:45
02:11
Sattığı arabanın parasını almaya giden şahsın vurulma anı kamerada | Video 22.04.2022 | 14:57
06:10
Son yolculuk karadan ve denizden! Hurda uçaklar böyle taşındı | Video 22.04.2022 | 14:43
01:45
02:09
03:46
Kendini son anda dışarı attı, yanan evini görüntüledi | Video 22.04.2022 | 14:28
01:00
04:09
01:03
Yoga eğitmeni Akif Manaf ve avukatından basın mensuplarına tehdit | Video 22.04.2022 | 14:27
00:29
Durdurulan otomobilden 6 bin 390 adet kaçak sigara çıktı | Video 22.04.2022 | 12:43
01:12
04:35
07:18
01:14
Üç terör örgütüne baskın. Şafak operasyonuyla yakalandılar | Video 22.04.2022 | 12:36
Bir süredir mutlu birliktelikleri olan ünlü şarkıcı Hadise ve Mehmet Dinçerler, 15 Mart’ta aile arasında düzenlenen gizli bir törenle nişanlandı. Evlilik hazırlığında olan Hadise ve Mehmet Dinçerler çifti ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. Ortaya atılan iddiaya göre, ünlü çiftin evlilik için acele etmesinin nedeni olarak ünlü şarkıcının hamile olması olarak gösterildi. ABD’den dönen Hadise ve Mehmet Dinçerler, dün bir mekan çıkışında görüntülendi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hadise, karnını çantasıyla kapattı. Ünlü şarkıcının bu hamlesi, ‘Hadise hamile mi?’ sorularını da beraberinde getirdi. İşte ayrıntılar!