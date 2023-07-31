Video Yaşam Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video
Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video

Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video

31.07.2023 | 09:36

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Kaza 19.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Ortaköy yolu caddesi üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Ortaköy mahallesine seyir halinde olan Sürücü Ferdi Yılmaz (42) yönetimindeki hafif ticari, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) yönetimindeki otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu. Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu araçların sürücüleriyle araçtaki yolcular Berat Yılmaz (16) ve Yaren Yılmaz (13) ile otomobilde bulunan yolcular Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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