Hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya böyle çarpıştı: 6 yaralı | Video
Bursa'nın İnegöl ilçesi Mahmudiye mahallesinde meydana gelen kazada hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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