Hafif ticari aracın kamyona arkadan çarptığı kaza, mobesede | Video

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde seyir halinde olan kamyona arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Yekta T., ağır yaralandı. Kaza, mobese kameralarına yansıdı.

Kaza, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi İstanbul kara yolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden A.K.'nin kullandığı 34 GG 3722 plakalı kamyona, arkadan gelen Yekta T., yönetimindeki 52 EC 244 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarıyla kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Aracında sıkışan Yekta T., kurtarıldıktan sonra ambulansla Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Polis, kamyon sürücüsü A.K.'nin ifadesine başvurdu.

Mobese kameralarına yansıyan kazanın Yekta T.'nin cep telefonuyla ilgilendiği sırada meydana geldiği öne sürüldü.