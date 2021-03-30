Video Yaşam Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu

Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu

Hakkari'de babasının kardan Anıtkabir yaptığı küçük Hira Anıtkabir'e kavuştu
30.03.2021 | 13:54

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Hakkari'de babasıyla birlikte kardan Anıtkabir yapan küçük Hira'nın hayali gerçek oldu ve Anıtkabir'e kavuştu.

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Hakkari Yüksekova'da yaşayan 9 yaşındaki Hira, babasıyla birlikte kardan Anıtkabir yaptı. İnşaat işçisi baba Mehmet Şerif Karahan, maddi imkanı olmadığı için kızını Ankara'ya getirememiş, ona kardan Anıtkabir yaparak bir nebze olsun Anıtkabir'i göstermişti. Hira'nın şiir okuduğu ve kardan Anıtkabir'i gezdiği görüntülerin kısa sürede birçok vatandaşa ulaşmasının ardından, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hira ve ailesini Anıtkabir'i ziyaret etmeleri için Ankara'ya davet etti.


Hira'nın hayali gerçeğe dönüştü
9 yaşındaki Hira, babası annesi ve 4 yaşındaki kardeşi Muhammed ile birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Milli Savunma Bakanlığı heyetiyle birlikte önce Aslanlı Yol'dan yürüyen Hira daha sonra ise Atatürk'ün mozolesine geçti. Burada dua eden Hira'nın Anıtkabir'i gezerken yaşadığı mutluluk ise gözlerinden okunuyordu.


Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hira, Anıtkabir'i ziyaret ettiği için çok sevindiğini belirterek, "Atatürk'ü de gördük. Çok sevindik Atatürk'ü gördüğümüz için" dedi.


Bu sabah Atatürk'ü ziyaret edeceğini hissettiğini belirten Hira, "Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Atatürkümüz vefat etti şimdi Hulusi Akar'a çok teşekkür ederim o bizi koruyor" ifadelerini kullandı. Anıtkabir'e gelmenin hayali olduğunu da söyleyen küçük Hira, babasının yaptığının kardan olduğunu gerçeğini gördüğü için çok mutlu olduğunu anlattı. Dönünce ise arkadaşlarına bol bol Anıtkabir anılarını anlatacağını kaydetti.
Hira'nın babası Mehmet Şerif Karahan ise "Anıtkabir'i kızım için çok değeri vardı. Benim için de vardı. Ben o kadar çok üşüdüm ki soğukta ama ne kadar güzel bir şey yaptığımın değerini şimdi anladım. Bizi kabul ettiler çok duygulandık. Allah her şeye kadirdir. Hira'nın hayali gerçek oldu benimki de gerçek oldu. Bakan Hulusi Akar'ı da göreceğim için çok mutluyum" diye konuştu.


Basın mensuplarının sorularının ardından Hira ve ailesi Anıtkabir'i gezmeye devam etti.

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