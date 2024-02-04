Halay çekenlere davul çalarken hayatını kaybetti | Video
Diyarbakır’a yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Karacadağ Kayak Merkezi’nde halay çeken gruba davul çalan adam, kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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