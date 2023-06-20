Halk otobüsünde dehşet dakikalar kamerada: Ekmek bıçağıyla şoföre saldırdı! | Video
Antalya’da halk otobüsünde kart basmayan şahıs ekmek bıçağıyla şoföre ve yolculara dehşeti yaşattı. Saldırgan şahıs elindeki bıçakla şoföre saldırırken, o anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Yaralananın olmadığı olayda kısa sürede olay yerine gelen polis, şahsı polis merkezine götürdü. Şahıstan şikayetçi olmayan halk otobüsü şoförü Hüseyin Yegenoğlu, “Yolcuların can güvenliği için aracı hemen boşalttım. Aşağı inip birazcık dövdüm” dedi.
DEHŞET ANLARI ANBEAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan dehşet anlarıysa halk otobüsünün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şoför ile şahsın tartışma anları ve ardından ekmek bıçağını çıkartıp saldırması yer aldı. Panikleyen yolcuların otobüsten çıkma anları da görüntülere yansıdı.
"BİRAZCIK DÖVDÜM"
Olayı anlatan Hüseyin Yegenoğlu ise şunları söyledi:
"Yolcu aldığımda arka kapıdan girdi. Kart basmasını istedim. Kartı unuttuğunu ve benim yüzünden unuttuğunu söyledi. Krize girmiş gibiydi. Araçtan indirmek istedim. Çünkü araçta kadınlar da vardı. Araçtan inmesini istedim, yolculardan da tepki gelince bıçağı çıkardı. Aracın kapılarını açıp yolcuları boşalttım. Salladığı bıçak cama denk geldi. Ben de dışarı çıktım. Dışarıda birazcık dövdüm. Polis erken geldi ve götürdüler. Günlük 7-8 olay işlediğini söyledi polis. Davacı olmadım çünkü o saatte yolcuları bırakamazdım. Onların canı namusu her şeyi bize emanet."
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