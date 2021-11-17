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OTOMATİK OYNAT
02:23
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video 17.11.2021 | 17:34
01:01
Şırnak’ta terör operasyonu: 35 gözaltı 17.11.2021 | 17:14
01:21
Gayrettepe Emniyet'te sıra dışı operasyon 17.11.2021 | 17:02
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Göçmen kaçakçılarına operasyon! 17.11.2021 | 17:00
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Alzheimer hastası 89 yaşındaki kayıp kadın 4 saatte bulundu 17.11.2021 | 15:16
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Bursa'da yıkılan metruk bina sayısı 100'ü geçti 17.11.2021 | 15:15
04:23
Kendisinden yaşça büyük torna tezgahında 3 çocuk büyüttü | Video 17.11.2021 | 14:29
01:09
Bursa’da servis kazası: 7 yaralı | Video 17.11.2021 | 14:21
06:24
Mavi yumurta üreticisinden yeni fikir: 'Yumurta turşusu' 17.11.2021 | 13:23
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Yolda yürürken yerde gördüğü telefonu alıp yürümeye devam etti | Video 17.11.2021 | 13:57
02:27
03:46
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 17.11.2021 | 13:21
03:02
Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 17.11.2021 | 13:16
04:14
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 17.11.2021 | 12:51
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45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 17.11.2021 | 12:51
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'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı 17.11.2021 | 12:28
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Adıyaman'da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 17.11.2021 | 12:12
Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.