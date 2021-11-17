Video Yaşam Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video
Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video

Halk otobüsünün çalınan koltukları, şoföre teslim edildi | Video

17.11.2021 | 17:34

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OTOMATİK OYNAT

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Hatay'ın Antakya ilçesinde özel halk otobüsünden iki yolcu tarafından çalınan koltuklar, polis ekipleri tarafından bulunup şoföre teslim edildi.

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