Video Yaşam Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video
Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

Hatalı dönüş kazaya neden oldu: 2 yaralı | Video

18.05.2022 | 16:44

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Küçükçekmece’de, iddiaya göre yasak olmasına rağmen kavşakta U dönüşü yapmaya çalışan hafif ticari araca, cip çarptı. Kazada 2 sürücü de yaralandı.

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Kaza 15.00 sıralarında Küçükçekmece Yarımburgaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. edinilen bilgiye göre, Halkalı istikametine seyir halinde olan Gülistan Çiçek idaresindeki cip, iddiaya göre kavşakta yasak olduğu halde U dönüşü yapan Yusuf Ertürk yönetimindeki hafif ticari araca çaptı. Çarpmanın etkisiyle Ertürk yönetimindeki araç devrilerek dere kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi. Kazada her iki sürücü de yaralandı. Olayın haber verilmesi üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Diğer sürücüler tarafından çıkartılan yaralılar ilk müdahalenin ardından Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Dereye son anda uçmaktan korkuluk ve elektrik panosu sayesinde kurtulan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

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