Hatay'da askerleri taşıyan minibüs devrildi: 3 yaralı | Video
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Hatay’da askerleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, bugün saat 13.00 sıralarında Hassa-Gaziantep karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, yolun kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada 3 asker yaralanırken olay yerine polis ve jandarma sevk edildi. Kazada yaralananlar askerler Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Çevrede önlem alan ekipler kazayla ilgili incelemeye başlattı