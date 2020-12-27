Hatay’da çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor | Video

Hatay’ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı, Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, turistik tarihi Titus Tüneli ve Beşikli Mağaraları'nın bulunduğu alanda ve 3 ayrı noktada yangın çıktı, Yangın bir eve yakın alanda devam ediyor.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın İtfaye ekipleri aşrı rüzgara rağmen müdahaleye devam ediyor.