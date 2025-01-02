Video Yaşam Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video
Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video

Hatay’da horoz dövüşü baskını: 14 kişiye 41 bin 350 lira ceza | Video

02.01.2025 | 14:42

Hatay’da, horoz dövüştürdükleri esnada polis ekiplerinin baskınıyla karşılaşan 14 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, İskenderun Esentepe Mahallesi'nde sokak arasında horoz dövüştürüldüğü bilgisi alan polis ekipleri harekete geçti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan baskında dövüştüren 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler 5199 sayılı hayvanları koruma kanuna muhalefet ve kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli ve idari işlem yapıldı. Ayrıca şahıslara toplam 41 bin 350 Türk Lirası para cezası uygulandı.
Baskında kurtarılan 2 horoz İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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