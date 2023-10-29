Hatay’da kanlı ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu | Video
Hatay’da kanlı ay tutulması yüzde 12 oranında izlenebildi. Kanlı ay tutulmasında dolunay kızıl renge bürünmedi. Hatay'ın Belen ilçesinden Türk Bayrağı ve Atatürk posteri gölgesinde görüntülenen ay tutulması kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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