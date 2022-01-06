Video Yaşam Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video
Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video

Havalimanında DEAŞ operasyonu! Sahte pasaportla yakalandı | Video

06.01.2022 | 10:40

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Özbekistan uyruklu D.K.’nın; M.K. adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla İstanbul’a geldiğini tespit etti. D.K.’nın gerçek pasaportunda terör örgütü DEAŞ Üyesi olabileceği ihtimali üzerine tahdit kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan D.K. sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Özbekistan uyruklu D.K.'nın; M.K. adına düzenlenmiş sahte bir pasaportla İstanbul'a geldiğini tespit etti.

D.K.'nın gerçek pasaportunda terör örgütü DEAŞ üyesi olabileceği ihtimali üzerine tahdit kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan D.K. sınır dışı işlemleri için İstanbul İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, pasaport üzerinde yapılan incelemelerde, 7. Sayfasında yer alan Antalya Havalimanı Giriş-İstanbul Havalimanı Çıkış damgasının sahte olduğu belirlendi. Pasaporta "DEAŞ Uluslararası Güvenlik Açısından Sakıncalı" ibareli tahdit kaydı girildiği tespit edildi.

Ayrıca şüpheli şahsın sahte Özbekistan umumi pasaportu ile Antalya Havalimanı'ndan 9 Aralık 2021 tarihinde ülkemize giriş yaptığı anlaşıldı.

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