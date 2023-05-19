Hikayesinin eksik yanı Müge Anlı'da tamamlandı! Hazal Cebe'nin hiç görmediği ailesi bulundu | Video

Müge Anlı, 25 yaşındaki Hazal Cebe'ye müjdeli haberi verdi. Annesi, babası ve 9 kardeşi kısa bir süre içinde bulundu. Hiç görmediği ağabeyi canlı yayına bağlandı. Hazal'ın Mardin'li olduğu, adının Sultan olduğu kız kardeşinin ismi de Zeynep olduğu bilgisi geldi. Babasının ihaneti sonucu Hazal ve kız kardeşinin babaannesine bırakan annenin evden ayrıldığı ortaya çıktı.