Video Yaşam Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video
Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video

Hindistan'da kadınlar taciz şüphelisinin evini ateşe verdi | Video

21.07.2023 | 18:09

Hindistan'ın Manipur eyaletinde kadınlar, kamuoyunda infiale yol açan bir taciz olayının baş şüphelisinin evini ateşe verdi.

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