Video Yaşam Hırsızlar kendisini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı | Video

Hırsızlar kendisini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı | Video

Hırsızlar kendisini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı | Video
14.05.2021 | 16:26

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Şanlıurfa’da demir çalmak için yıkımı gerçekleştirilen bir binaya giren hırsızlar, kendilerini fark eden görevliyi hortumla döverek bayılttı.

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Olay, Haliliye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesinde yaşandı. Akşam saatlerde yıkılan binaya hurda demir ve bakırları almak için giren hırsızlar, ile sesleri duyup giden görevli karşı karşıya geldi. Görevliyi fark eden hırsızlar alanda bulunan kalın su hortumuyla kafasına vurarak bayılttı. Bağrışmalar üzerine yıkım alanına giden diğer görevliyi görünce kaçtı. İhbar üzerin olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Hortumla dövülerek bayıltılan görevli Ahmet G., ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Darp raporu alan Ahmet G. hırsızlardan şikayetçi oldu.

Ekmek parası kazanmak için yıkım alanında gece bekçiliği yaptığını söyleyen Ahmet G., "Ben ve bir arkadaş şu anda burada görevliyiz. Biz burada ekmek parası kazanmak için gecemizi gündüzümüzü veriyoruz. Biz alan yakınında yemek yerken içeriden bir anda sesler geldi. İçeriye gidip bakalım ne oluyor dedik. İçeriye tam girecekken bir anda içerideki hırsızlar gözüme hortumla vurup bana küfür ederek kaçtı. İçeride biri Cuma E. diye sesleniyordu. Daha sonra hepsi kaçtı. Ben o an yere düştüm. Müdahale edecek bir durumum yoktu ve o anda arkadaşlarım geldi, başımda durdu. Polisler geldi. Daha sonra ambulans geldi, karakola gidip ifade verdim. Hastanede darp raporu aldım. Ben bu kişilerden şikayetçiyim. Yetkililerden bu kişilerin yakalanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Hırsızlar tarafından darp edilen Ahmet G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

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