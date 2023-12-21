İBB Başkanı İmamoğlu’nun yürüdüğü bant bile çalışmıyor | Video
CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir metro istasyonunda vatandaşlarla birlikte sohbet ederek yürüdüğü sırada zeminde bulunan yürüyen bandın çalışmadığı görüldü. Daha önce yürüyen merdivenlere müdahale edildiği için arıza yaptığını iddia eden İBB yönetiminin bu duruma ne diyeceği merak konusu oldu.
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