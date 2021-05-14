Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var
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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma köyde ve ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.