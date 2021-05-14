Video Yaşam Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var

Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var

Iğdır'da silahlı saldırı! Husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açtı... Ölü ve yaralılar var
14.05.2021 | 15:54

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Iğdır'ın Tuzluca ilçesine bağlı Kuru ağaç köyünde yaşayan E.A.' nın husumetli olduğu kişilerin üzerine ateş açması sonucu ölü ve yaralılar olduğu bildirildi. Yaralılar Tuzluca Devlet Hastanesine kaldırılırken, Jandarma köyde ve ilçe merkezinde geniş güvenlik önlemi aldı.

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