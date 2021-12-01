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OTOMATİK OYNAT
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Iğdır’da sis etkili oldu | Video 01.12.2021 | 10:02
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Iğdır’da soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.
Iğdır'da gece başlayan sis, hayatı olumsuz etkiliyor. Kentte sabah saatlerinde de etkisini gösteren sis, kara yollarında görüş mesafesini düşürdü. Sürücüler sis farlarını yakıp, hızlarını düşürerek trafikte seyretti. Soğuk havanın da hakim olduğu kentte, bisiklet kullanan vatandaşlar hem soğuk hava hem de sis ile mücadele etti.