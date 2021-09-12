İnatçı Rus turist, yüzmenin yasak olduğu gölden güçlükle çıkartıldı | Video

Eşi ve arkadaşlarıyla birlikte Rusya’dan Türkiye’ye tatile gelen turist, girilmesi yasak olan Titreyengöl'e girince jandarma devreye girdi. Dakikalarca ikna edilmeye çalışıp gölden çıkması istenen turist, direnince su sporları görevlileri tarafından güçlükle çıkartıldı. kıyıya kadar kanoya tutularak getirilen turist, kıyıda görevliler tarafından yukarı çekilip ambulansa alındı.

Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Vitalii Marshev isimli Rus uyruklu turist Manavgat'ın Titreyengöl Turizm Merkezi'nde 5 yıldızlı bir otelde konaklamaya başladı. Psikolojik olarak sorunlar yaşamaya başlayan Marshev, önceki gün otelde bileklerini kesmeye kalktı. Otel görevlileri ve eşi tarafından engellenen Marshev, dün saat 18:00 sıralarında vatandaşların girmesinin yasak olduğu Titreyengöl'e girdi. Eşi, arkadaşları ve otel görevlileri tarafından ikna edilemeyen Vitalii Marshev'in gölden çıkarılması için haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından cankurtaran simidi atılan Marshev, dışarı çıkmayı reddetti. Vitalii Marshev, bunun üzerine sahilde bulunan su sporları noktalarından getirtilen kanoyla yanına gelen görevliler tarafından bir süre direnmesine rağmen kanonun kenarına tutunması sağlanarak güçlükle kıyıya getirildi. Kıyıda bekleyen görevliler tarafından gölen çıkartılan turist ambulansa alındı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen Vitalii Marshev, kontrolünün yapılması amacıyla Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Rus turistin dışarı çıkarılması esnasında Titreyengöl'ün çevresinde toplanan yerli ve yabancı turistler olayları meraklı bakışlarla izledi.