İntihar eden TÜBİTAK çalışanı Doç. Dr. Dilek Dündar'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video
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Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar’ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi. TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü’nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L’Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü’nü almaya hak kazanmıştı. Erbahar'dan geriye bu görüntüler kaldı.
Dünyaca ünlü TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde başuzman araştırmacı Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, Tuzla'daki evinde ölü bulundu. Doç. Dr. Erbahar'ın, boşanma aşamasındaki kocasına not bırakıp böcek ilacı içerek intihar ettiği öğrenildi. TÜBİTAK Malzeme Enstitüsü'nde kimyasal sensör teknolojileri üzerine çalışan Doç. Dr. Dilek Dündar Erbahar, geçtiğimiz yıl üzerinde çalıştığı zehirli gazlara karşı yüksek algılama hassasiyetine sahip kompakt sensör çalışmasıyla, en ileri bilimsel araştırmaları yürüten 40 yaş altı genç bilim kadınlarına verilen L'Oréal-UNESCO Bilim Kadınları İçin Program Ödülü'nü almaya hak kazanmıştı. Erbahar'dan geriye bu görüntüler kaldı.