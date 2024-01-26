Video Yaşam Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video
Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video

26.01.2024 | 10:47

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.

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