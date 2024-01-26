Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi | Video 26.01.2024 | 10:47 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. VİDEO DEVAM EDİYOR

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek" ifadelerine yer verildi.