İran uyruklu sahte polisler yakalandı... Şüpheliler kamerada | Video

İstanbul'da kendilerini polis olarak tanıtarak yabancı uyruklu kişileri sözde kontrol amacıyla durdurup "Paralarınızı inceleme için alıyoruz" diyerek çalan İran uyruklu 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin yabancı uyruklu 8 mağdurdan binlerce liralık hırsızlık yaptıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin, mağdurların paralarını çalma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da polise başvuran yabancı uyruklu mağdurlar, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kontrol amacıyla durdurulduklarını ve paralarının "İnceleme için alıyoruz." denilerek çalındığını söyledi. Bu şikayet üzerine İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla oluşturulan özel bir ekip konuyla ilgili soruşturma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE ULAŞILDI

Yapılan çalışma sonucu mağdurların paralarının çalınma anlarındaki güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Şüphelilerin kullandığı kiralık otomobilin plakası tespit edildi. Ardından yapılan çalışmada İran uyruklu oldukları öğrenilen şüpheliler Ruhşen G.(51), Masud A.40) gözaltına alındı. Arkadaşlarının yakalandığını fark edince uçakla ülkesine kaçmaya çalışan Hossein R.(34) de İstanbul Havalimanı Dış hatlar terminalinde düzenlenen operasyonla yakalandı.