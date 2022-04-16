İş vaadiyle kandırıp Türkiye'ye getirdiği kadınlara fuhuş yaptırdı

Trabzon'da, yurt dışından iş vaadiyle Türkiye'ye getirdiği yabancı uyruklu kadınları fuhşa zorladığı öne sürülen Özbek uyruklu kadın tutuklandı.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince yapılan fuhuşla mücadele çalışmaları kapsamında, 5 yıl önce "fuhşa teşvik aracılık veya zorlama" suçundan hakkında işlem yapılan ve sınır dışı edilen yabancı uyruklu Aziza K (40)'ın yasa dışı yollarla tekrar ülkeye giriş yaptığı ,iş vaadiyle Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan gibi çeşitli ülkelerden iş vaadiyle kandırarak Türkiye'ye getirdiği kadınları zorla fuhşa teşvik ettiği tespit edildi.