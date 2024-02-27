Video Yaşam İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video
İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video

İş yerini bastığı eski eşini tüfekle ağır yaraladı | Video

27.02.2024 | 10:48

ADANA'da Oktay D. (35), eski eşi Nurseli K.'yi (29), çalıştığı iş yerini basıp, pompalı tüfekle dizinden vurdu. Ağır yaralanan Nurseli K. hastanede tedaviye alınırken, yakalanıp gözaltına alınan Oktay D. (35), tutuklandı.

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Olay, 16 Şubat'ta saat 12.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yüzüncüyıl Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Bulvarı'nda meydana geldi. Oktay D., pompalı tüfekle bir süre önce boşandığı Nurseli K.'nin çalıştığı iş yerini bastı. Oktay D., başka biriyle ilişki yaşadığını iddia ettiği Nurseli K.'yi tehditler savurup darbettikten sonra tüfekle dizinden vurarak kaçtı. Oktay D.'nin otomobiliyle iş yerine geldiği anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nurseli K., ilk müdahalesinin ardından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Ameliyat edilen Nurseli K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve bacağının kesilme ihtimali olduğu belirtildi.

Çukurova Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Sarıçam ilçesi Beyceli Mahallesi'ndeki akrabasının evinde saklandığı belirlenen Oktay D.'yi, operasyonla yakaladı. Polis merkezine götürülen Oktay D.'nin ifadesinde, bir anlık öfkeyle ateş ettiğini ve pişman olduğunu söylediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Oktay D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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