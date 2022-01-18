Video Yaşam İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı
İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

İş yerlerine dadanan hırsız yakalandı

18.01.2022 | 09:36

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OTOMATİK OYNAT

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Kocaeli Gebze İlçesinde farklı tarihlerde meydana gelen iş yerive kurumdan hırsızlık olaylarının zanlısı H.D, yakalanarak sevk edildiği adli merciiler tarafından tutuklandı.

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