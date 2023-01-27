Isparta’da polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.01.2023 | 12:49 Isparta’da polis aracıyla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, Isparta - Antalya Karayolu üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Celal Ö. Ö. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen İ. K. yönetimindeki trafik polisi aracı çarpıştı. Kaza sonrası otomobilde yolcu olarak bulunan Muhammet Demirci hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Celal Ö. Ö. ile polis memuru İ. K yaralandı.Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.