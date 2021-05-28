Video Yaşam İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar!

İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar!

İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar!
28.05.2021 | 09:52

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 01:07
Kenya’da temiz su kuyusu sevinci | Video 28.05.2021 | 10:50
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 18:42
Müge Anlı'da canlı yayında şok üstüne şok! Seri katil dehşetinde son dakika 'Öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:49
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 03:28
Pendik’te daireden kötü kokular gelince acı gerçek ortaya çıktı | Video 28.05.2021 | 10:37
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 08:50
Müge Anlı canlı yayın izle: 28 Mayıs 2021 Cuma atv izle! Müge Anlı'da seri katil dehşeti 'Ben öldürdüm denize attım' 28.05.2021 | 10:22
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 02:45
Motorkurye, ters yönde dönen otomobile çarparak, hayatını kaybetti | Video 28.05.2021 | 10:14
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 01:56
Gezi Parkı'nda gasp etti, Taksim Metro Durağı'nda yakalandı | Video 28.05.2021 | 10:14
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 03:55
Cevizlibağ’da feci kaza. Hızla gelen motosikletli duran otomobile çarptı | Video 28.05.2021 | 10:04
İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar! 02:21
İstanbul Avcılar'daki baltalı dehşet davasında flaş karar! 28.05.2021 | 09:52
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kırık şişeyle dehşet saçan gaspçının yakalanma anı kamerada 01:56
İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda kırık şişeyle dehşet saçan gaspçının yakalanma anı kamerada 28.05.2021 | 09:51
Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 03:23
Eyüpsultan’da sürücülerin yol verme kavgası kamerada | Video 28.05.2021 | 09:40
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü | Video 01:03
Antik kentte hediyelik eşya satan kadınlar arasındaki yer tartışması kavgaya dönüştü | Video 28.05.2021 | 09:23
Narkotik Dedektör köpeği Mia'dan zehir tacirlerine geçit yok | Video 01:11
Narkotik Dedektör köpeği Mia'dan zehir tacirlerine geçit yok | Video 28.05.2021 | 09:00
Husumetlisinin evini kurşunladı, kaçma anları kameraya yansıdı | Video 04:12
Husumetlisinin evini kurşunladı, kaçma anları kameraya yansıdı | Video 28.05.2021 | 09:00
Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu böyle çaldı | Video 00:18
Hotele müşteri gibi geldi, resepsiyondan telefonu böyle çaldı | Video 28.05.2021 | 09:03
İzmir'de motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı 03:42
İzmir'de motosikletli saldırganlar, acil servis önünde bekleyenlere silahla ateş açtı 3'ü ağır 5 yaralı 28.05.2021 | 08:34
SON DAKİKA: Manisa'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Tekme tokat dövdü çevredekiler böyle seyretti 00:45
SON DAKİKA: Manisa'da sokak ortasında kadına şiddet dehşeti! Tekme tokat dövdü çevredekiler böyle seyretti 28.05.2021 | 08:34
10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon | Video 01:36
10 milyon TL haksız kazanç sağlayan tefecilere şafak vakti operasyon | Video 28.05.2021 | 07:42
Yaraladıkları şahsın yakınlarına hastane girişinde silahla ateş açtılar: 3’ü ağır 5 yaralı | Video 01:10
Yaraladıkları şahsın yakınlarına hastane girişinde silahla ateş açtılar: 3’ü ağır 5 yaralı | Video 28.05.2021 | 07:42
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence | Video 00:42
Sokak ortasında kadına tekme tokat işkence | Video 28.05.2021 | 07:19
Yüksekova'da ‘Süper Ay’ kendine hayran bıraktı | Video 03:52
Yüksekova'da ‘Süper Ay’ kendine hayran bıraktı | Video 28.05.2021 | 07:19

İstanbul Avcılar'da bir kişinin ağır yaralandığı park yeri nedeniyle çıkan baltalı kavga davasında baltayla komşularına saldırdığı iddia edilen üç tutuklu sanıktan ikisi tahliye edildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Bakırköy 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanıklar Cemal Özçelik, Murat Özçelik, Mesut Özçelik katılırken taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu. Tutuklu sanık Cemal Özçelik duruşmadaki savunmasında, "Karşı tarafa saldırıda bulunan biz değiliz. Biz müştekiler yüzünden evimizden taşınmak zorunda kaldık. Tahliyemi istiyorum. Vergi mükellefiyim. İş yerim kapalıdır. 3 kardeş cezaevindeyiz. Evimize bakan yoktur. Mağdurum" dedi.


Mesut Özçelik ise "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Sadece eşya bırakmak için olay yerindeydim. Girişimiz engellendiği için ve müştekinin eniştesinin küfür ederek tahrik etmesi üzerine olay meydana geldi. Tahliyemi istiyorum. 7-8 aydır tutukluyum. Ailece mağduruz. İş yerimize girmek isterken böyle bir olay yaşandı" dedi.


Tutuklu sanık Murat Özçelik ise, "Bu olay karşı taraf ile yaşadığımız ikinci olaydır. İlk olayda annemin ayağı kırıldı ve kardeşim Cemal'in kolu çıktı. Biz kendimizi korumak zorunda kaldık. Tahliyemi istiyorum" dedi.


"GERÇEĞE AYKIRI BEYANLARDA BULUNUYORLAR"
Duruşmada konuşan müşteki avukatı Kahraman Karaoğlan, "Müvekkilim halen sağlık sorunları yaşıyor. Mevcut kamera görüntülerinin karşısında sanıklar halen gerçeğe aykırı beyanlarda bulunuyorlar ve pişmanlık göstermiyorlar. Tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz" dedi.


2 SANIK TAHLİYE EDİLDİ
Mahkeme heyeti tutuklulukta geçirdikleri süre göz önüne alınarak sanık Mesut Özçelik ve Murat Özçelik hakkında adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyelerine, Cemal Özçelik'in ise tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


İDDİANAMEDEN
Avcılar'da 18 Ekim 2020'de meydana gelen olayda Cemal Özçelik baltayla, diğer iki şüpheli ise sopalarla Mevlüt Çakır ve eşini darbetmişti. Olayda Mevlüt Çakır ağır yaralanmıştı. Tutuklanan üç kardeş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA