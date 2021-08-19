Video Yaşam İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada!

İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada!

İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada!
19.08.2021 | 12:08

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Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.

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Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.

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