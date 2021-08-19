İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:53
İstanbul Bağcılar'da ipten kadın iç çamaşırı çalan şahıs kamerada! 19.08.2021 | 12:08
01:36
01:37
İstanbul'da torbacılara zehir baskını kamerada... 19 gözaltı! 19.08.2021 | 12:17
03:29
İstanbul Gaziosmanpaşa'da markette çanta çalan kadın kamerada 19.08.2021 | 11:47
03:29
Kağıthane’de feci kaza kamerada | Video 19.08.2021 | 11:36
05:35
Meriç Köprüsü'nde nehre atlayan köpeği için o da daldı | Video 19.08.2021 | 11:07
02:47
01:09
Taksim'de kadınların kıskançlık kavgası kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
İstanbul’da hamile kadın hırsız, minik çocuğun kumbarasını çaldı | Video 19.08.2021 | 10:53
00:48
Esenyurt’ta ortalığın savaş alanına döndüğü kavga kamerada | Video 19.08.2021 | 10:53
00:56
İstanbul'da PKK operasyonu! 3 şüpheli gözaltına alındı | Video 19.08.2021 | 10:42
04:36
İBB'nin Gençlik Parkı'nı yıkmasına mahallelinin tepkisi büyüyor | Video 19.08.2021 | 10:34
04:35
00:30
02:36
Kayseri’de başından vurulmuş erkek cesedi bulundu | Video 19.08.2021 | 09:53
01:16
03:44
04:47
01:37
İBB, Gençlik Parkı'nı yıkıyor, mahalleli direniyor | Video 19.08.2021 | 09:52
04:41
Son dakika: İstanbul Arnavutköy'de parkta yeni doğmuş bebek bulundu | Video 19.08.2021 | 09:45
Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da bir kişi sokakta kuruması için asılmış olan çamaşırların arasından kadın iç çamaşırlarını seçerek çaldı.
Olay Bağcılar Kirazlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta kaldırımda sağa sola bakarak yürüyen bir kişi, yıkandıktan sonra kuruması için evin önüne asılmış olan çamaşırların yanına gitti. Çamaşırları bir süre inceleyen kişi, kadın iç çamaşırlarından bazılarını alıp cebine soktu. Bu kişi daha sonra geldiği yöne doğru gitti. O sırada sokak sakinlerinden biri adamın garip davranışlarından şüphelendiği için güvenlik kamerası kayıtlarını kontrol edince sıra dışı hırsızlık ortaya çıktı.