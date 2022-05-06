İstanbul Bağcılar'daki yangın sonrası patlama anı kamerada!

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İstanbul Bağcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın sonrasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.