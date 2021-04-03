İstanbul Beykoz'da düğün konvoyunda pompalı tüfek dehşeti!
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İstanbul Beykoz yolu trafiğe kapatan düğün konvoyundaki araçların birinden inen kişi pompalı tüfekle defalarca havaya ateş açtı. Konvoy daha sonra yoluna devam ederken, tüfekle havaya ateş açıldığı anlar kameralara yansıdı.
Olay, Beykoz'da meydana geldi. Araçların kornalarına basarak ilerleyen düğün konvoyu İshaklı Köyü yolu üzerinde durarak yolu trafiğe kapattı. Konvoydaki araçlardan birinden inen kişi pompalı tüfekle havaya peş peşe ateş etti. Trafikteki maganda daha sonra tüfeği konvoydaki başka birine vererek aracına bindi. Düğün konvoyu yoluna devam etti. O anlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.