İstanbul Beylikdüzü’nde isyan ettiren altyapı çalışması "Ekrem İmamoğlu’na oy verdim, ellerim kırılsın"

İstanbul Beylikdüzü’nde İSKİ tarafından başlatılan ve aylardır bitirilemeyen alt yapı çalışması nedeniyle oluşan toz ve çamur vatandaşları canından bezdirdi. Mahalle sakini Ferdi Erdoğan, isimli bir vatandaş, “Ekrem İmamoğlu’na oy verdiğim için ellerim kırılsın” diyerek isyan etti.

İstanbul Beylikdüzü Marmara Mahallesi'nda yaklaşık 4 ay önce İSKİ tarafından alt yapı çalışmaları başlatıldı. Sokak içerisindeki çalışmalar hayatı olumsuz etkilerken, bir de bu çalışmaların bir türlü bitirilmemesi mahalle sakinlerini canından bezdirdi. Hafriyat kamyonlarının geçmesiyle toz toprak altında kalan araçları cep telefonuna kaydeden mahalle sakini, "Daha mahalleni temizlemiyorsun, Cumhurbaşkanı adayı olacak durumdasın" diyerek isyan etti. Çalışmalar nedeniyle toz ve çamurla uğraşan mahalleli, çalışmaların bir an önce sonuçlandırılmasını istiyor.