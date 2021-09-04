Video Yaşam İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama

İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama
04.09.2021 | 10:11

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları 03:12
Üniversiteye kayıt için gerekli olan belgeler neler? İşte 2021 üniversite kayıt belgeleri ve evrakları 04.09.2021 | 10:56
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 00:17
Bursa’da bir kez daha hortum paniği yaşandı 04.09.2021 | 10:16
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 00:41
Marka ve logo husumetinde silahlı kavga 04.09.2021 | 10:13
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 00:35
İstanbul Beylikdüzü’nde narkotik operasyonu: 2 tutuklama 04.09.2021 | 10:11
İstanbul’da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 01:44
İstanbul'da trafik kurallarını ihlal eden sürücülerin helikopterle tespit edilme anı kamerada 04.09.2021 | 10:07
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 03:28
İstanbul TEM Otoyolu’nda alkollü şekilde kazaya karışan sürücüye dayak 04.09.2021 | 08:50
İstanbul Silivri’de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 08:36
İstanbul Silivri'de plastik fabrikasında yangın: Dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülüyor 04.09.2021 | 08:48
SON DAKİKA: Tekirdağ’da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 00:52
SON DAKİKA: Tekirdağ'da feci kaza! Yük treni işçi servisine çarptı: 4 ölü, 7 yaralı... Olay yerinden ilk görüntüler 04.09.2021 | 09:03
Adana’da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 01:18
Adana'da cinnet getiren kişi babasını dövdükten sonra pompalı tüfekle kardeşini öldürdü 04.09.2021 | 08:53
Ünlü oyuncu Burak Özçivit’ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, ’Kuruluş Osman’ın setine geri döndü! | Video 00:14
Ünlü oyuncu Burak Özçivit'ten yeni paylaşım! Burak Özçivit, 'Kuruluş Osman'ın setine geri döndü! | Video 03.09.2021 | 23:22
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 07:00
Esra Erol’un canlı yayında büyük hesaplaşma! Gülcan’ın yaşadıkları Esra Erol dahil herkesi gözyaşlarına boğdu! | Video 03.09.2021 | 18:56
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü | Video 03:00
Pencereden düşen Safiye sevgilisini suçladı "Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü" | Video 03.09.2021 | 17:47
Edremit’te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 02:17
Edremit'te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video 03.09.2021 | 17:47
Ankara’da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 01:04
Ankara'da görme engelli şeridinin üzerinde duran çöp konteynerleri geçişleri engelliyor | Video 03.09.2021 | 16:57
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03:36
Kırlangıç balığı, dişisini çekim yapan profesörden böyle korudu | Video 03.09.2021 | 16:45
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı’da defnedildi | Video 04:58
Nuh’un Gemisi’ni araştırırken hayatını kaybeden İtalyan araştırmacı vasiyeti üzerine Ağrı'da defnedildi | Video 03.09.2021 | 16:05
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 02:00
Tüpün alev aldığını görenler kaçmaya başladı! Panik anları kamerada | Video 03.09.2021 | 15:55
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 06:15
Karısını öldürmeden önce internetten cezaları araştırmış | Video 03.09.2021 | 15:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 02:35
Bodrum’da orman yangını! Söndürme çalışmaları devam ediyor | Video 03.09.2021 | 15:33
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 07:35
Boşanma aşamasında olan kadın, hamile eltisinin bulunduğu eve çilingirle girdi, ortalık karıştı | Video 03.09.2021 | 15:25

İstanbul Beylikdüzü’nde dün akşam saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir adrese düzenlenen operasyonda adreste uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde bulunan ve İran uyruklu oldukları öğrenilen 2 kişi gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmalarına karar verildi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA