Video Yaşam İstanbul Emniyeti’nden film gibi yılbaşı klibi… Havada, karada, denizde “Huzur” ve “Güven” mesajı verdiler | Video
İstanbul Emniyeti’nden film gibi yılbaşı klibi… Havada, karada, denizde “Huzur” ve “Güven” mesajı verdiler | Video

İstanbul Emniyeti’nden film gibi yılbaşı klibi… Havada, karada, denizde “Huzur” ve “Güven” mesajı verdiler | Video

31.12.2024 | 16:09

İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından 2025 yılı için hazırlanan video kliple vatandaşlara havada, karada ve denizde “Huzur” ve “Güven” mesajı verildi. Film gibi video klipte “Al bayrağın dalgalandığı her yerde huzurunuz için biz varız” vurgusu yapıldı. Drone tam üzerinden geçerken Ayasofya Camisi’nden yükselen ezan sesleriyle tarihi bir mesaj verildi.

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; 2025 yılı için özel bir video klip hazırladı. İstanbul Emniyeti Medya Halkla İlişkiler ve Protokol Şube Müdürlüğü Sosyal Medya Bürosu Polisleri tarafından özenle hazırlanan iki dakika 40 saniyelik klipte Drone ile çekilmiş gökyüzü görüntülerine yer verildi.

Özel yazılımlı bir Drone ile çekilmiş görüntülerde; Ayasofya Camisi, Galata Kulesi, Ortaköy Camisi, Topkapı Sarayı ve Kız Kulesi başta olmak üzere İstanbul'un simge yapıları yer aldı. Drone tam üzerinden geçerken Ayasofya Camisi'nden yükselen ezan sesleriyle tarihi bir mesaj verildi.

ŞEHRİN TARİHİ BİZE EMANET

Havada, karada, denizde; polisin her yerde olduğuna vurgu yapılan film gibi video klipte İstanbul Emniyeti'ne bağlı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Polis Grup Amirliği, Havacılık Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü (Yunuslar) başta olmak üzere farklı birimlerin çalışmalarını anlatan bölümler yer aldı. 2025 yılı için vatandaşlara "Huzur" ve "Güven" mesajı verilen video klipte "365 gün hayatın merkezindeyiz. "Mavi Vatan" bize emanet... Al bayrağın dalgalandığı her yerde huzurunuz için biz varız. İstanbul, asırlara meydan okuyan bir şehir… Şehrin tarihi bize emanet... İstanbul'un huzuru, Türkiye'nin huzuru…" ifadelerine yer verildi.

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