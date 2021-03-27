Video Yaşam İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada

İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada

İstanbul Esenyurt'ta Afrikalıların eğlencesindeki skandal görüntüler kamerada
27.03.2021 | 10:11

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İstanbul Esenyurt’ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Partiye katılan ve saklanırken yakalanan yabancı uyruklu şahıslara ceza yağarken, alkol ile ellerini yıkadıkları görüntüleri sosyal medyadan paylaşmaları da hayretler içinde bıraktı. Eğlenceye katılan bir kişi, “Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok” dedi.

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İstanbul Esenyurt'ta gece saatlerinde bir restoran içinde eğlence düzenlendiği bilgisini alan polis ekipleri restorana baskın düzenledi. Kapıyı açmamak için direnen restoran çalışanları polislerin ısrarla kapıyı çalması üzerine kapıyı açmak zorunda kaldılar. Restoranın hem otopark girişini hem de ön giriş kapısını tutan polis ekipleri hiç kimsenin kaçmasına izin vermedi. İçeride eğlence için bulunan yabancı uyruklu şahısların restoranın alt ve üst katlarında bulunan odalarda gizlenirken polis ekipleri tarafından bulunarak cezai işleme tabi tutuldu. Ayrıca mekanın işletmecisine, korana virüs tedbirlerine uymayarak 19.00'dan sonra müşteri aldığı için cezai işlem uygulandı.


"Dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok"
Mekanın sahibinin arkadaşı olduğunu söyleyen bir kişi "Polisin yetkisi var kapıyı vurdu mu açacaksın. Ama herkes polisten korkar tabi. Dernek toplantımız vardı. Satış yoktu. Miss Uganda benzeri bir şey yapmadık ama dernek toplantısı yaptık sonra eğlendik yalan yok." dedi.
Restoran çalışanı olduğunu söyleyen bir kişi ise restoranın tanıtım amaçlı olarak açık olduğunu ifade ederek kendilerini savunmaya çalıştı. Ancak bu savunma da cezadan kaçmaları için yeterli olmadı.

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