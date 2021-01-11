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İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video

İstanbul Eyüpsultan'da kamyonun altında kalmaktan saniyelerle kurtuldular | Video
11.01.2021 | 12:17

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İstanbul Eyüpsultan'da  iddiaya göre freni patlayan bir kamyon, bir otomobile  ardından apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce kaldırımda bekleyen kişilerin, oradan ayrılması olası faciayı önledi.

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Kaza dün akşam saatlerinde Silahtarağa Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, 34 AG 3284 plakalı bir kamyon cadde üzerinde seyir halindeyken freni patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç kaldırıma çıktı. Kamyon önce kaldırımda bulunan lüks otomobile ardından bir apartmanın merdivenlerine çarparak durabildi. Kazadan birkaç saniye önce Mustafa Katkat ve arkadaşlarının kazanın yaşandığı yerden ayrılması olası bir faciayı önledi.


'VERİLMİŞ SADAKAMIZ VARMIŞ ÜÇ SANİYE İLE KURTARDIK'
Yaşanan kazadan kıl payı kurtulan Mustafa Katkat, Biz tabelayı indirdik iki üç saniye sonra yukarıdan gelen bir kamyonun muhtemelen frenleri patladı. Önce burada duran bir otomobile ardından dükkanın içine doğru girdi. Herhangi bir can kaybı yok. Verilmiş sadakamız varmış üç saniye ile kurtardık. Sürücü ise omuzdan yaralandı. dedi.


Bir görgü tanığı ise, Arkadaşlar dışarda konuşma yapıyordu üç dört saniye önce arkadaşlar içeriye girmeseydi facia yaşanacaktı. Sesler geldi gelip baktığımızda kamyon çarpmıştı. ifadesini kullandı.

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