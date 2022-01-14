Video Yaşam İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı
İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

İstanbul Eyüpsultan'da otomobil bariyerlere çarptı; sürücü ve arkadaşı kayıplara karıştı

14.01.2022 | 08:36

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Eyüpsultan'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği lüks otomobil, refüjdeki bariyerlere çarptı. Sürücü ve yanında bulunan bir kişi taksiye binerek kayıplara karıştı.

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Kaza, saat 03.15 sıralarında Güzeltepe Mahallesi Hasdal Kışlası'nın girişinde yaşandı. İddiaya göre, İstanbul Havalimanı istikametinden Kağıthane istikametine giden 34 GD 4549 plakalı lüks otomobil, Alibeyköy - Kağıthane yol ayrımında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yoldan geçen taksiye binerek kayıplara karıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bariyerlere çarpan otomobilin çekilmesi sırasında Hasdal-Kemerburgaz yolu Kağıthane istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Ekiplerin otomobili çekmesinin ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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