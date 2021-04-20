İstanbul iftar vakti saat kaçta? İstanbul İmsakiye 2021: İstanbul iftar saati ve il il iftar saatleri yayınlandı - 20 Nisan | Video
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Ramazan ayının ilk bir haftasını geride bıraktık. Müslüman âleminin heyecanla beklediği on bir ayın sultanının gelişi yine büyük heyecan ile karşılandı. 20 Nisan Salı günü Ramazan ayının birinci günü idrak edilirken, sahura uyanarak oruç tutan kişiler İstanbul iftar vakti saat kaçta sorusuna cevap aramaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı İstanbul İmsakiye 2021 takvimine göre iftar saatleri ve 30 günlük iftar saati belli oldu. İftar saatleri Ramazan 2021 İmsakiye ile aşağıdan öğrenebilirsiniz. Peki, İstanbul iftar vakti bugün saat kaçta? İşte, 20 Nisan tarihli İstanbul iftar saati ve iftar saatleri listesi