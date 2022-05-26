Video Yaşam İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video

İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video

26.05.2022 | 15:54

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: Sustum ama artık dayanamadım | Video 35:56
Muhammet Burhan cinayetinde Son Dakika: Kilit isim Müge Anlı canlı yayınında itiraf etti: "Sustum ama artık dayanamadım" | Video 26.05.2022 | 17:02
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 00:15
Kablo çalarken bekçilere yakalanan hırsız suç makinesi çıktı | Video 26.05.2022 | 16:52
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 01:56
Evi havaya uçuracaktı! Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak | Video 26.05.2022 | 16:34
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 02:50
Kars polisi ‘Kargo’ çetesini çökertti: 2’si kadın 15 gözaltı | Video 26.05.2022 | 16:06
Beyazıt’taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 05:42
Beyazıt'taki çatışma ağır yaralanan 53 yaşındaki oyuncu hayatını kaybetti 26.05.2022 | 15:54
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 04:36
İstanbul’da akıl almaz olay! Hırsız kaçtığı çatıdan çocuğun üstüne düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 00:19
Kubilay Aka’nın ‘uyurken fotoğraf paylaşma’ davası düştü | Video 26.05.2022 | 15:54
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 03:04
Dur ihtarına uymadı yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı! O anlar kamerada | Video 26.05.2022 | 15:33
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 00:23
Motosikletlinin feci ölümü! Kaza anı kamerada | Video 26.05.2022 | 15:03
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 02:58
Kahvehaneye giren kirpi böyle çıkarıldı | Video 26.05.2022 | 14:58
İstanbul’da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 05:06
İstanbul'da inanılmaz olay: Kavgada ısırılarak koparılan kulağını martı kaptı | Video 26.05.2022 | 14:07
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 12:53
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 00:57
Boğazına biber kaçan arkadaşını heimlich manevrasıyla böyle kurtardı | Video 26.05.2022 | 14:06
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen’e dokunan Zuhal Topal’ın bakışları olay oldu | Video 00:48
Gözlerine inanamayıp elledi! Gülşen'e dokunan Zuhal Topal'ın bakışları olay oldu | Video 26.05.2022 | 13:58
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 00:17
Milyonluk araçlarla konvoya 3 bin lira ceza | Video 26.05.2022 | 13:33
Firari FETÖ’cü tanınmaz hale gelmiş | Video 00:13
Firari FETÖ'cü tanınmaz hale gelmiş | Video 26.05.2022 | 13:33
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 00:30
Freni boşalan belediye otobüsü park halindeki araçlara böyle çarptı | Video 26.05.2022 | 13:17
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 03:42
Edirneli esnafın şemsiyeli çözümü ‘insanlık ölmemiş’ dedirtti | Video 26.05.2022 | 12:28
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 03:05
Pendik’te 4 liralık simidi pahalı buldu, fırıncıyı böyle darp etti | Video 26.05.2022 | 12:26
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! Ambulans boş diyenlere, Bak bakalım hasta var mı, yok mu? diyerek tepki gösterdi 00:39
Hasta taşıyan ambulans otomobille çarpıştı! "Ambulans boş" diyenlere, "Bak bakalım hasta var mı, yok mu?" diyerek tepki gösterdi 26.05.2022 | 12:28

Beyoğlu’nda girdiği bir evde, ev sahibiyle karşılaşan hırsız, korkudan çatıya çıktı. Çatıda gezinen hırsız dengesini kaybedince sokakta yürüyen bir çocuğun üstüne düştü. Panikle yerinden kalkarak kaçmaya çalışan hırsız, bu kez de çıktığı merdivenden başka bir sokağa düşerek bacağını kırdı. Yaralanan hırsız sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu olduğu öğrenilen şahıs, hırsızlık yapmak için tek katlı müstakil bir eve girdi. İçeride çalacak bir şeyler aradığı esnada şahıs ev sahibiyle karşılaştı. Adamı karşısında gören hırsız, korkuyla evden çıkarak çatıya çıktı. Ev sahibinin aşağıya indirmeye çalıştığı hırsız dengesini kaybedince o esnada okula giden 9 yaşındaki Furkan A.'nın üstüne düştü.

KAÇTIĞI ÇATIDAN ÇOCUĞUN ÜSTÜNE DÜŞTÜ
Neye uğradığını şaşıran çocuk ayağından hafif şekilde yaralanırken, hırsız ise panikle kaçmaya başladı. Çıkmaz sokak olduğu için yolu bulamayan hırsız, bu kez de bir binanın merdivenlerini tırmandı. Sonuna gelen hırsız buradaki yükseklikten bir kez daha aşağıya düştü. Bacağı kırılan hırsız, birkaç metre yürüdükten sonra yere yığıldı.

YOLU BULAMAYINCA BİR DAHA YERE DÜŞTÜ
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı hırsızı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.

"HIRSIZLIK YAPMIŞ KORKUDAN KENDİSİNİ AŞAĞIYA ATMIŞ"
Olayla ilgili konuşan çocuğun ağabeyi Burak Turan A., "Kaçarken çocuğun üstüne düşmüş. Kardeşimin ayağının üstüne düştü. Şu anda ambulansta, herhalde ayağını kırdı. Kardeşimin de durumu iyi, şu an okulda" dedi. Bir başka vatandaş ise, "Hırsızlık yapmış korkudan kendisini aşağıya atmış. Ayağı kırık gibi geldi. Mahalle sakinleri de polisi ve sağlık ekiplerini aradılar. Sonra ambulans geldi ve bindirdiler" diye konuştu.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA