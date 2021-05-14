İstanbul'da annesini rehin alan şahıs polis eve girince balkondan atlayarak kaçmaya çalıştı
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İstanbul Sultanbeyli'de annesi ve anneannesini rehin alan şüpheli, Özel Harekat polislerinin kapıyı kırarak eve girmesinden sonra balkondan atladı. Kaçmaya çalışan şüpheli, bir süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Olay akşam saat 19.00 sıralarında Sultanbeyli, Adil Mahallesi?nde yaşandı. İddiaya göre sinir krizi geçiren bir kişi önce binanın balkon kısmına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin ikna çabalarına olumsuz yanıt veren 25 yaşlarındaki kişi, bu sırada evde bulunan anne ve anneannesini rehin aldı. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisin ikna çalışmaları sonuçsuz kalınca özel harekat polisleri kapıyı kırarak içeri girdi. Bu sırada ikinci katta bulunan balkondan atlayan kişi, bir süre kaçtıktan sonra polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan kişi, sağlık kontrolünden geçirildi daha sonra da polis merkezine götürüldü.