Video Yaşam İstanbul'da bıçaklı eski eş dehşeti kamerada! Kadını ölümden montu kurtardı | Video
İstanbul'da bıçaklı eski eş dehşeti kamerada! Kadını ölümden montu kurtardı | Video

İstanbul'da bıçaklı eski eş dehşeti kamerada! Kadını ölümden montu kurtardı | Video

29.01.2023 | 11:17

Çağlayan'da bir kadın tartıştığı eski eşi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralarda yansırken kadın, bıçak darbelerinden üstündeki mont sayesinde hafif yaralı olarak kurtuldu. Polis tarafından yakalanan saldırgan ise tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü saat 15.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre öğle saatlerinde eski eşi Fitnet K.yı (37) arayan Turgay P., görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine kadın, Turgay P. ile görüşmeyi kabul ederek sokak üzerinde buluştu. Bir yandan konuşan bir yandan da yürüyen ikili, kısa bir süre sonra tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turgay P., kadının elindeki cep telefonunu almak istedi. Kadının direnmesi üzerine şahıs cebinden çıkarttığı ekmek bıçağıyla kadını sokak ortasında bıçakladı. Şahıs ardından kadının elinden aldığı cep telefonuyla koşarak kaçtı.

SOKAK ORTASINDA DEFALARCA BIÇAKLADI
Kadının çığlıklarını duyan esnaf dışarıya çıkarken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının vücudunda yaptığı kontrollerde, montunun kalın olması nedeniyle bıçağın hafif şekilde yaraladığını belirledi. Ambulansta tedavi yapılan kadın ardından taburcu edildi. Olayın ardından çakışma başlatan polis ekipleri, kadının ifadesini alarak saldırgan eski eşi yakalamak için çalışma başlattı.

"MONTU KALINDI ONUN SAYESİNDE KURTULDU"
Olayla ilgili konuşan Cihan Tomur, "Galiba hanımefendi eşinden boşanmış. Birlikte buradan geçiyorlardı. Bağırma seslerini duyunca çıktık. Adam o sırada bıçağı sallıyordu, kadını montu kurtardı. Kadının karnında çizilme olmuş. Kadın ve polisler gelmişti. Boşanmışlar ama eski eşi sanırım boşanmasını kaldıramamış. Mevzu bundan ibaret. Mont kalın olmasa kadın bıçağı yemişti. Montu kalındı onun sayesinde kurtuldu. Ambulans ve polisler geldi, bayan da buradaydı. Kadını ambulansla götürdüler. Biz esnaf arkadaşlarla ne oluyor diye çıktığımızda şahıs zaten elinde bıçakla kaçıyordu" dedi.

SALDIRGAN ESKİ EŞ TUTUKLANDI
Emniyette çeşitli suçlardan çok sayıda kaydı bulunan Turgay P., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

İstanbul’da bıçaklı eski eş dehşeti kamerada! Kadını ölümden montu kurtardı | Video 03:00
İstanbul'da bıçaklı eski eş dehşeti kamerada! Kadını ölümden montu kurtardı | Video 29.01.2023 | 11:17
Sahte ceza ödeme sitesi kurup kart kopyaladı! Çaldığı kart bilgileriyle kendisine telefon ve altın sipariş etti | Video 00:46
Sahte ceza ödeme sitesi kurup kart kopyaladı! Çaldığı kart bilgileriyle kendisine telefon ve altın sipariş etti | Video 29.01.2023 | 10:24
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video 00:18
Binlerce uyuşturucu hapla yakalandılar | Video 29.01.2023 | 10:05
Küçük Ahmed’in acı ölümü! Köpekten kaçtı, mininüs çarptı öldü | Video 00:09
Küçük Ahmed’in acı ölümü! Köpekten kaçtı, mininüs çarptı öldü | Video 29.01.2023 | 10:04
Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı! O anlar kamerada | Video 03:26
Direğe çarpan otomobil ikiye katlandı! O anlar kamerada | Video 29.01.2023 | 10:06
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 108 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 01:04
Jandarmadan tarihi eser operasyonu: 108 adet tarihi eser ele geçirildi | Video 29.01.2023 | 10:06
Bahçelievler’de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video 02:44
Bahçelievler'de dükkan kurşunlayan şahıslar kayıplara karıştı | Video 29.01.2023 | 10:06
İran’daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video 00:40
İran'daki depremi hisseden Vanlılar sokağa döküldü | Video 29.01.2023 | 08:38
TEM Otoyolu’nda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi | Video 04:16
TEM Otoyolu’nda alev alev yanan İETT otobüsünde patlamalar meydana geldi | Video 29.01.2023 | 08:38
175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 03:13
175 bin lira için ailesinden 4 kişiyi katleden polisin ifadesi ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 16:02
Market deposunda yangın: 2 kişi hafif derecede yandı, 10 kişi zehirlendi | Video 01:19
Market deposunda yangın: 2 kişi hafif derecede yandı, 10 kişi zehirlendi | Video 28.01.2023 | 15:40
Kaçak ’insan saçları’ gümrüğe takıldı | Video 00:37
Kaçak 'insan saçları' gümrüğe takıldı | Video 28.01.2023 | 14:56
Eskişehir’de eşini öldürdükten sonra Bilecik’te oğullarını vuran emekli astsubay’ın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:50
Eskişehir'de eşini öldürdükten sonra Bilecik'te oğullarını vuran emekli astsubay'ın görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 14:47
Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video 00:31
Telefon dolandırıcıları bu görüntülerle yakalandı | Video 28.01.2023 | 14:37
Beyoğlu’nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video 03:17
Beyoğlu'nda kafede baltalı saldırgan paniği! Korkunç anlar kamerada | Video 28.01.2023 | 14:29
Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 01:48
Kum yüklü kamyonun evin içine girdiği anların görüntüsü ortaya çıktı | Video 28.01.2023 | 13:54
Marmaris’te sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti | Video 04:46
Marmaris’te sağanak yağışın ardından denizin rengi değişti | Video 28.01.2023 | 13:31
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 00:45
Kar yağışı kazayı beraberinde getirdi: 4 yaralı | Video 28.01.2023 | 11:38
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 01:41
Uyuşturucu tacirlerine şok operasyon | Video 28.01.2023 | 11:19
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 00:27
Şişelerce kaçak alkolle yakalandı! | Video 28.01.2023 | 11:10

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA