Video Yaşam İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada!
İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada!

İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada!

09.04.2022 | 10:08

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Bursa’da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 01:12
Bursa'da köpek dehşeti! Okula gitmek isteyen genç kız sokak köpeğinin saldırısına uğradı! O anlar kamerada 09.04.2022 | 10:08
Tekirdağ Çorlu’da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 01:39
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada! 00:40
İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada! 09.04.2022 | 10:08
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 02:45
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
İstanbul Sultangazi’de şoke eden hırsızlık! 100 binanın doğalgaz kutularından... 03:56
İstanbul Sultangazi'de şoke eden hırsızlık! 100 binanın doğalgaz kutularından... 09.04.2022 | 10:08
Kırıkkale’de kumar baskınında şaşırtan tepki Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık 02:13
Kırıkkale'de kumar baskınında şaşırtan tepki "Çek baba çek, vallahi televizyona çıktık" 09.04.2022 | 09:17
Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı ’Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum’ dedi 01:47
Kavga ettiği kişiyi bıçakla yaraladı 'Beni öldürüyorlardı, kendimi korudum' dedi 09.04.2022 | 09:17
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 00:24
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 09.04.2022 | 09:17
İstanbul’da dededen toruna hırsız çetesi kamerada! Misafir gibi girip evleri soydular... 02:16
İstanbul'da dededen toruna hırsız çetesi kamerada! Misafir gibi girip evleri soydular... 09.04.2022 | 09:33
İstanbul’da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu | Video 03:01
İstanbul’da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu | Video 08.04.2022 | 18:30
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 00:18
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim! | Video 04:12
98 kere test oldu, korona virüse yakalanmadı! Profesör bile şaşırdı: "Binlerce hastaya baktım, böylesini görmedim!" | Video 08.04.2022 | 16:27
Bilecik’te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 00:31
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
SON DAKİKA: Müge Anlı’dan tepki Bu sapıklık... Bu pedofili Müge Anlı’yı çileden çıkartan açıklamalar... 11:33
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan tepki "Bu sapıklık... Bu pedofili" Müge Anlı'yı çileden çıkartan açıklamalar... 08.04.2022 | 16:09
Şarkıcı Koray Candemir’in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 05:22
Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir 9. kattan düşmüştü! Bugün son yolculuğuna uğurlandı | Video 08.04.2022 | 15:24
Bursa’da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 02:28
Bursa'da yaşlı adamdan 59 bin liralık kapkaç yapan zanlı adliyeye sevk edildi 08.04.2022 | 15:18
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 04:28
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
Bitlis’te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40

İstanbul Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Beyoğlu Kasımpaşa'da geçtiğimiz aylarda saat 17.45 sıralarında bir telefon tamircisinde meydana gelen olayda, içeride bulunan 3 kişiden biri bozuk telefonu tamir etmek üzere masaya oturdu. Bu sırada yanındakilerden yardım isteyen şahıs elindeki tornavidayı bataryaya sokunca patlama oldu. Büyük korku yaşayan şahıs, alev alev yanmaya başlayan telefonu yere fırlattı. İçerdekiler yanan telefonu kendi imkanlarıyla söndürürken, olayda yaralanan olmadı. Korku dolu dakikalar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA