İstanbul’da cep telefonunu bomba gibi patlatan tornavidalı müdahale kamerada!

Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
01:39
Tekirdağ Çorlu'da pazar yerindeki pompalı tüfekli saldırısı kamerada 09.04.2022 | 10:08
00:40
02:45
Amasya’da kavga ihbarına gelen polislere sürpriz 09.04.2022 | 09:17
03:56
02:13
01:47
00:24
İstanbul Beylikdüzü E-5 Karayolu’nda tehlikeli yolculuk 09.04.2022 | 09:17
02:16
03:01
İstanbul’da Cuma trafiği: Uzun kuyruklar oluştu | Video 08.04.2022 | 18:30
01:03
Seydikemer’de yangın mağduru aile yeni evlerine kavuştu 08.04.2022 | 16:51
00:18
Cennet koylardaki 300 kaçak yapı yıkılıyor 08.04.2022 | 16:45
04:12
00:31
Bilecik'te şüpheli araçta 1 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi | Video 08.04.2022 | 16:31
11:33
05:22
02:28
04:28
Ramazan ayının ilk cuma namazında camiler doldu | Video 08.04.2022 | 15:09
01:30
Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı | Video 08.04.2022 | 15:10
04:10
Kadıköy’de feci kaza! Kaldırıma çıkan minibüs iki işçiyi ezdi | Video 08.04.2022 | 14:40
İstanbul Kasımpaşa'da bir işyerinde tamir edilen cep telefonunun bataryası tornavida sokulunca bomba gibi patladı. Olay anı kameralara yansırken, içeride bulunan 3 kişi büyük panik yaşadı.