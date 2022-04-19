İstanbul'da FETÖ operasyonu | Video

İstanbul’da FETÖ’ye yönelik operasyonda 14 kişi gözaltına alındı. Operasyonun; eski Avukat, Hemşire, Zabıt Katibi ve Akademisyen olan 14 kişinin, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock üzerinden izdivaç yaptıklarının tespit edilmesi üzerine düzenlendiği ifade edildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon; eski Avukat, Hemşire, Zabıt Katibi ve Akademisyenlerden oluşan toplam 14 kişinin, örgütün gizli haberleşme yazılımı ByLock üzerinden izdivaç yaptıklarının tespit edilmesi üzerine düzenlendi. İstanbul merkezli olarak beş ilde 18 adrese yönelik eş zamanlı baskın yapıldı. 14 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.