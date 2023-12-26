İstanbul’da gence silahlı saldırı kamerada: Başından vurulan 18 yaşındaki genç ağır yaralı | Video
Kağıthane’de yolda yürüyen 18 yaşındaki bir genç, motosikletle gelen kasklı saldırganlar tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kameralara yansırken, başından tek kurşunla vurularak ağır yaralanan genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis saldırganların motosikletli saldırganların peşine düştü.
BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULARAK AĞIR YARALANDI
Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde kanlar içerisinde kalan ağır yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sarıyer'deki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
"ARKADA OTURAN KİŞİ, SİLAHINI ÇIKARARAK ÇOCUĞU VURDU"
Olayla ilgili konuşan Mustafa Çam, "İlk önce silah seslerini duydum. Kafamı kaldırdığımda motosikletli iki kişi olduğunu gördüm. Arkada oturan kişi, silahını çıkararak çocuğu vurdu. Sonrasında hemen motosikletleriyle beraber yukarıya doğru kaçmaya başladılar. Çocuk o esnada olduğu yerde kanlar içinde yerde kaldı. Önce polis ekipleri geldi, sonrasında ambulanslar geldi. Yerdeki çocuğa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdüler. Duyduğumuza göre de çocuk ölmüş" dedi.
Yaşlı bir adam ise, "Duyduğuma göre üç el silah atıldı. Dışarı çıktığımızda genç bir çocuğa silah sıkıldığını söylediler. Sonrasında polis ve ambulanslar gelerek çocuğu aldılar. Ölüp ölmediğine dair bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.
POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede yerde bulunan 2 kovan, olay yeri inceleme ekipleri tarafından delil torbasına konularak götürüldü. Saldırganları yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi. Saldırıya uğrayan Umut Karçığa'nın "taksirle yaralama" suçundan aranmasının olduğu da öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.
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