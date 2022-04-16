İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde yüzlerce personelin katılımıyla yapılan uygulamada yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı.
İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 15 Nisan 2022 Cuma Günü 00.00-18.00 saatleri arasında bin 480 personelin katılımıyla yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulama sonucunda bin 515 Türk, 2 bin 418 yabancı şahsın sorgulaması yapıldı.
Çeşitli suçlardan aranan 1 Türk ve 4 Yabancı Şahıs yakalandı.
74 yabancı şahıs gözaltına alındı. 491 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.