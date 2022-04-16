Video Yaşam İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video
İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video

İstanbul’da göçmenlere yönelik huzur uygulaması yapıldı | Video

16.04.2022 | 14:21

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İstanbul’da dün akşam saatlerinde düzensiz göç ile mücadeleye yönelik huzur uygulaması gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde yüzlerce personelin katılımıyla yapılan uygulamada yabancı uyruklu 74 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü Koordinesinde 15 Nisan 2022 Cuma Günü 00.00-18.00 saatleri arasında bin 480 personelin katılımıyla yapılan düzensiz göç ile mücadeleye yönelik uygulama sonucunda bin 515 Türk, 2 bin 418 yabancı şahsın sorgulaması yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 1 Türk ve 4 Yabancı Şahıs yakalandı.

74 yabancı şahıs gözaltına alındı. 491 düzensiz göçmen şahıs yakalandı.

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