İstanbul'da kalorifer peteği hırsızları suçüstü yakalandı | Video

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Güngören’de binanın dördüncü katında bulunan boş dairedeki kalorifer peteklerini çalarak hurdacıya satan şahıslar yakayı ele verdi. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerinde yakalanan 1’i hurdacı 3 kişi, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
POLİSTEN HIRSIZLARA SUÇÜSTÜ
Petekleri sökümü sırasında çıkardıkları sesleri duyan bina sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri 1'i kadın 2 hırsızı ve hurdacı olan Kıymet A., Delil A., Recep Ç.,'yi hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri dairede yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonrasında petekleri söken hırsızların daha önceden de hırsızlık suçlarından kayıtlarının olduğu öğrenildi. Şahıslar işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.