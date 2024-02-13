İstanbul’da kardeş dehşeti kamerada! Daireyi bölüşme kavgasında kardeşlerini vurdu | Video
Kağıthane’de bir şahıs babasından kalan daireye oğlunu yerleştirince kardeşleriyle arasında kavga çıktı. Şahıs daireyi bölüşmek isteyen kardeşlerini sokakta kovalayıp silahla bacaklarından vurdu. Dehşet anları kameralara yansırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından yakalanan saldırgan kardeş tutuklandı.
DAİREYE OĞLUNU YERLEŞTİRİNCE ORTALIK KARIŞTI
Murat A. ise teklifi reddederek dairede oğlunun oturacağını ve kendileriyle bölüşmeyeceğini söyledi. Bunun üzerine 3 kardeş arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, Songül A. ve Metin A. ağabeylerinin üstüne yürüyüp tartakladı. O esnada sinir krizi geçiren Murat A. silahını çekip kardeşlerini sokakta kovalamaya başladı. Sokağın başına kadar süren kovalamaca elinde silahlı olan Murat A. kardeşlerini bacaklarından vurarak yaraladı. Dehşet anları ise kameralara anbean yansıdı.
SOKAK ORTASINDA KARDEŞLERİNİ VURDU
Olayın ardından Murat A. elinde silahla koşarak kaçarken, yaralılar için vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, bacaklarından vurulan iki kardeşi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan kardeşlerin hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Metin A.'nın tedavi sonrasında taburcu edildiği öğrenildi.
KAĞITHANE ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaralıların ve çevredeki vatandaşlarına ifadelerine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalar sonucunda Murat A. olaydan kısa bir süre sonra Gültepe'de olayda kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan Murat A. ifadesinde daire yüzünden kardeşleri ile tartıştığını, kendisine saldırınca da silahıyla vurduğunu söylediği öğrenildi.
SALDIRGAN KARDEŞ TUTUKLANDI
Emniyette işlemleri tamamlanan Murat A. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat A.'nın oto boyacısı olduğu, "resmi belgede sahtecilik" ve "parada sahtecilik" suçundan 3 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.
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