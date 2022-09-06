İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video
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Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu belirtilen Ayşe Ö., kılık değiştirerek İstanbul Havalimanı’ndan Adana'ya gitmek isterken yakalandı. Örgütün Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirtilen Ayşe Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı. Ayşe Ö’nün yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.
Bunun üzerine ekipler 1 Eylül Perşembe günü havalimanında önlem aldı. Polis kontrol noktasında parmak izi kontrolünde kimliği belirlenen Ayşe Ö., gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.
Yapılan incelemede şüphelinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı.
Ayşe Ö.,'nün üzerinde ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye ait sözde üniformalarla fotoğrafları olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayşe. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.
Ayşe Ö'nün yakalanma anı ise havalimanı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Arandığından habersiz olarak havalimanındaki rahat tavırları ile dikkat çeken Ayşe Ö. Yakalanarak gözaltına alındı.