Video Yaşam İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video

İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video

06.09.2022 | 11:56

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Trafikte lastik yaktı ehliyetinden oldu | Video 00:12
Trafikte lastik yaktı ehliyetinden oldu | Video 06.09.2022 | 12:07
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video 02:23
İstanbul’da terör operasyonu: Kılık değiştiren kadın terörist havalimanında yakalandı | Video 06.09.2022 | 11:56
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Eylül 2022 Salı atv izle! 11:45
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 6 Eylül 2022 Salı atv izle! 06.09.2022 | 12:02
Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video 09:34
Müge Anlı’dan nefes kesen operasyon! 15 yaşındaki kız böyle kurtarıldı | Video 06.09.2022 | 11:35
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video 02:26
21 milyonluk vurgun! Çaldıklarını 2 bavulla taşıdı | Video 06.09.2022 | 11:32
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 03:00
Heimlich manevrasıyla kendi hayatını kurtardı | Video 06.09.2022 | 10:50
Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video 04:10
Tarihi batıktaki yıllanmış mühimmat, su altı kamerasıyla görüntülendi | Video 06.09.2022 | 10:50
Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 00:58
Ucuz ev almak isterken 198 bin TL dolandırıldı | Video 06.09.2022 | 10:44
Motosiklet orta refüje çarptı: 1’i ağır 2 yaralı | Video 02:21
Motosiklet orta refüje çarptı: 1'i ağır 2 yaralı | Video 06.09.2022 | 10:01
Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video 07:14
Adnan Oktar Davası bozma kararının ardından bugün yeniden görülmeye başlanacak | Video 06.09.2022 | 09:54
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 01:28
Demir makaslı ve silahlı hırsızlık anları kamerada | Video 06.09.2022 | 09:28
Bursa’da lüks otelde yangın paniği | Video 01:00
Bursa'da lüks otelde yangın paniği | Video 06.09.2022 | 08:32
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 03:25
Alevler geceyi aydınlattı, müstakil ev tamamen yanarak kül oldu | Video 06.09.2022 | 08:32
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 03:57
Tuzla Şekerpınar mevkisinde iki kamyonet çarpıştı: 3 yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 01:28
Lüks otomobil kamyonetle çarpıştı: 1 ölü, 3 ağır yaralı | Video 06.09.2022 | 08:31
Karaköy’de tarihi binada yangın paniği | Video 06:27
Karaköy'de tarihi binada yangın paniği | Video 05.09.2022 | 20:45
Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 01:33
Samsun’da sağanak yağış...Yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 05.09.2022 | 17:58
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 01:59
Ayakkabı atölyesinde patlama: 1 ölü 1 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:53
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 01:04
Siirt’te tarım aracı devrildi: 1’i ağır 3 yaralı | Video 05.09.2022 | 16:14
İstanbul’da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi | Video 01:06
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! 5 kilogramı aşkın zehir ele geçirildi | Video 05.09.2022 | 16:24

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG üyesi olduğu belirtilen Ayşe Ö., kılık değiştirerek İstanbul Havalimanı’ndan Adana'ya gitmek isterken yakalandı. Örgütün Suriye ve Irak kamplarında eğitim gördüğü belirtilen Ayşe Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı. Ayşe Ö’nün yakalanma anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yaptığı çalışmalarda, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan Ayşe Ö'nün İstanbul Havalimanı'ndan Adana'ya gideceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine ekipler 1 Eylül Perşembe günü havalimanında önlem aldı. Polis kontrol noktasında parmak izi kontrolünde kimliği belirlenen Ayşe Ö., gözaltına alınarak İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.

Yapılan incelemede şüphelinin 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan uzun süredir arandığı ortaya çıktı.

Ayşe Ö.,'nün üzerinde ele geçirilen dijital materyaller ve cep telefonundan elde edilen belge ve fotoğraflarda, örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye ait sözde üniformalarla fotoğrafları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ayşe. 'Silahlı Terör Örgütüne Üye olmak' suçundan tutuklandı.

Ayşe Ö'nün yakalanma anı ise havalimanı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Arandığından habersiz olarak havalimanındaki rahat tavırları ile dikkat çeken Ayşe Ö. Yakalanarak gözaltına alındı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA