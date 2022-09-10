Video Yaşam İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video
İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video

İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video

10.09.2022 | 11:33

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Bölücü terör örgütü PKK’nın kamplarında silahlı eğitimler alan ve İstanbul’a gelen bir terörist; İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.

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İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Hebun/Senar" kod adlı bölücü terör örgütü PKK üyesi Ünal G.'nin (31) adresini tespit etti. 2021 yılında yasa dışı yollardan Yunanistan'a giderek bölücü terör örgütü PKK'nın Lavrion Kampı'na katılan, ardından yine yasa dışı yollardan Kuzey Irak'a geçen ve bölücü terör örgütü PKK bünyesinde silahlı eğitimler alan Ünal G.'nin (31), 29 Temmuz Cuma günü Şırnak Habur Kara Hudut Sınır Kapısı'ndan ülkemize giriş yaptığı tespit edildi. Bölücü terör örgütü PKK içerisinde faaliyetler yürüten ve "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan ötürü aranan Ünal G. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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